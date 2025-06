Pallanuoto Serie C | Azzurra e Jesina pareggiano tutto si decide al ritorno

Un match di alta tensione e grande fair play, che ha visto l’Azzurra e la Jesina darsi battaglia senza risparmiarsi. La parità 9-9 alla piscina Colzi–Martini lascia tutto aperto in vista della sfida di ritorno, dove il verdetto finale si deciderà tra le mura amiche delle Marche. La suspense è alle stelle: chi avrà la meglio? Restate sintonizzati per il gran finale!

Una partita tosta ma corretta, disputata alla Colzi–Martini in una buona cornice di pubblico nonostante la calura più estiva che primaverile. L’Azzurra ha pareggiato la gara d’andata dei playoff di Serie C del campionato di pallanuoto con la Jesina, svoltasi due giorni fa presso la piscina di via Roma. E alla luce del 9-9 emerso al termine dell’incontro, tutto si deciderà quindi sabato prossimo, nel match di ritorno in programma nelle Marche. Gli uomini dell’allenatore Daniele Santini si sono messi in evidenza soprattutto nel primo scorcio di gara, reagendo poi all’attacco dei rivali marchegiani (i quali si erano nel frattempo portati sul parziale di 7-5) e arrivando ad un passo dalla vittoria. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pallanuoto Serie C: Azzurra e Jesina pareggiano, tutto si decide al ritorno

Tutto pronto per sabato 14 giugno! I ragazzi di mister Santini sono carichi e pronti a scendere in acqua per Gara 1 dei playoff contro la Jesina Pallanuoto! Appuntamento a Prato, piscina Colzi Martini, alle ore 19:30. I nostri ragazzi hanno bisogno del support Vai su Facebook

