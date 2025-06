Pallanuoto gli U16 dell' Azzurra si laureano campioni toscani

Gli U16 dell'Azzurra di Prato hanno scritto una pagina di successo nella storia della pallanuoto toscana, conquistando il titolo di campioni regionali con una vittoria memorabile contro Siena Pallanuoto. Dopo un avvincente confronto caratterizzato da intensità e determinazione, i giovani atleti guidati da coach Bonechi hanno dimostrato tutto il loro talento e spirito di squadra. Un traguardo che anticipa grandi prospettive per il futuro di questa promettente squadra.

Prato, 16 giugno 2025 - Gli U16 dell'Azzurra si sono laureati campioni toscani di pallanuoto. Questo il verdetto emesso dalla finale del campionato toscano di categoria, che ha visto alla fine prevalere la formazione di Prato: i ragazzi di coach Bonechi possono esultare dopo il 10-6 imposto ai rivali del Siena Pallanuoto. Nei primi due tempi la partita si è rivelata molto equilibrata, con gli atleti pratesi che hanno poi alzato il ritmo e consolidato il risultato. Chiudendo così una stagione più che positiva nel migliore dei modi. L'annata per il sodalizio presieduto da Alessandro Bartolozzi non è terminata: la prima squadra di Daniele Santini ha pareggiato pochi giorni fa per 9-9 contro la Jesina nella finale d'andata dei playoff del campionato di Serie C e sabato prossimo si giocherà nelle Marche l'approdo in Serie B. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pallanuoto, gli U16 dell'Azzurra si laureano campioni toscani

