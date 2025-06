Pallacanestro Jesi | la squadra jesina pronta per il campionato di serie B

La Pallacanestro Jesi, la squadra che porta il cuore della città nel suo nome, si prepara a stupire nel prossimo campionato di Serie B. La passione e l’entusiasmo sono alle stelle tra i tifosi, pronti a sostenere questa giovane formazione con radici profonde nella tradizione locale. Massimo Stronati, vicepresidente e anima del progetto, ha già acceso i cuori con le sue parole: Jesi sogna in grande e questa è solo l’inizio di una nuova avventura emozionante.

Notizia di poche ore fa: la Pallacanestro Jesi la neonata squadra di chiare radici jesine di cui lei è vicepresidente disputerà il prossimo campionato di serie B. Massimo Stronati, lo sapeva che erano in tanti ad aspettare questa notizia? "Lo scorso 8 ottobre nella conferenza stampa che annunciava la nostra partecipazione al campionato Dr1 avevo parlato di un progetto di Jesi per Jesi – cosi il dirigente jesino – Durante il campionato, vista la presenza assidua e costante di tanti tifosi in una categoria sicuramente non rispondente alle esigenze e alle tradizioni della nostra pallacanestro e sopratutto la convinzione di una città intera che il nostro progetto era ed è all’insegna dello sport e della gente, siamo andati oltre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pallacanestro Jesi: la squadra jesina pronta per il campionato di serie B

In questa notizia si parla di: jesi - campionato - pallacanestro - squadra

MERCATO, TERZO COLPO: MARIO TARTAGLIA! L’ala di Agrigento, dopo due stagioni molto positive alla Basket School Messina, aggiungerà spessore e duttilità alla squadra di coach Console ? 11.5 punti, 5.1 rimbalzi e 1.2 assist di media per lui nella Vai su Facebook

Pallacanestro Jesi: la squadra jesina pronta per il campionato di serie B; Operazione Jesi-Roseto, lavoro fitto per la Serie B2: avviata la procedura per l'approdo della Pallacanestro i; Pallacanestro Jesi approda in Serie B Interregionale: ufficiale la fusione con Roseto 2020.

Operazione Jesi-Roseto, lavoro fitto per la Serie B2: avviata la procedura per l'approdo della Pallacanestro in Interregionale - JESI Pallacanestro Jesi, via all’operazione per incorporare la società abruzzese Roseto Basket 20. Come scrive msn.com