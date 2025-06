palinsesti rai bruno vespa blocca la scalata di alberto angela e salva porta a porta

In un mondo televisivo dove il successo si misura tra ascolti e sguardi, la vera vittoria si gioca dietro le quinte. La battaglia tra talent, cultura e potere decisionale si dipana tra stanze e corridoi, dove ogni mossa può cambiare il volto del palinsesto. È qui che Bruno Vespa mette a frutto la sua esperienza, bloccando la scalata di Alberto Angela e tutelando Porta a Porta. Perché, in Rai, la strategia vale più del primetime.

