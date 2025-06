Palinsesti Bruno Vespa blocca la scalata di Alberto Angela | il piano salta caos in Rai

In un clima di tensione e strategie invisibili, Bruno Vespa si schiera con decisione, bloccando la scalata di Alberto Angela e sconvolgendo i piani della Rai. Mentre i palinsesti della prossima stagione si delineano tra alleanze e polemiche, il caos si diffonde tra le mura di Viale Mazzini. La programmazione televisiva diventa così il teatro di un delicato gioco di potere, in cui ogni mossa può cambiare gli equilibri interni e le scelte future.

News tv. Palinsesti, Bruno Vespa si ribella e blocca la scalata di Alberto Angela: così è saltato il piano Rai – Mentre a Viale Mazzini si lavora senza sosta alla definizione dei palinsesti per la prossima stagione televisiva, si delinea il consueto gioco di equilibri delicatissimi tra volti storici, spazi da ritagliare e priorità politiche interne. E come sempre accade quando si parla della Rai, non tutti i nomi possono essere toccati. Anzi, alcuni sono vere e proprie roccaforti. Uno su tutti? Bruno Vespa.