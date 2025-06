Paliano partita di beneficenza a sostegno di Trenta ore per la vita

Paliano si anima con una partita di beneficenza dedicata a "Trenta ore per la vita onlus", un’iniziativa che unisce sport e solidarietà. L’evento sostiene il Progetto Home, volto a creare strutture vicine agli ospedali, come quella prossima al Policlinico Gemelli, per offrire conforto e assistenza ai pazienti. Un gesto concreto che dimostra come comunità e solidarietà possano fare la differenza, unendo le forze per un futuro più solidale e umano.

🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Paliano, partita di beneficenza a sostegno di "Trenta ore per la vita"

Sabato 21 giugno per Associazione Trenta Ore per la Vita onlus… il Doctor Vintage scenderà in campo con la Nazionale Italiana Calcio Sosia Artisti! Dalle ore 17 Campo Piergiorgio Tintisona a Comune di Paliano! Venite numerosi! #sulemano ? Vai su Facebook

