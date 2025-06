Paliano Corto… Ma non troppo! | il Festival chiude la XIII edizione tra emozione partecipazione e visioni condivise

partecipazione di talenti emergenti, professionisti e appassionati, creando un’occasione unica di confronto e crescita. Tra cortometraggi coinvolgenti, workshop interattivi e momenti di riflessione condivisa, questa edizione ha saputo emozionare e ispirare il pubblico, sottolineando l’importanza di affrontare i temi della salute mentale con sensibilità e creatività. La magia del cinema come veicolo di inclusione si conferma ancora una volta al centro del Festival, lasciando un segno indelebile in tutti i presenti.

Si è conclusa a Paliano la XIII edizione del Festival “Corto. Ma non troppo!”, evento nazionale dedicato alla salute mentale, all’inclusione sociale e al cinema come strumento di espressione e partecipazione attiva, che si è svolto dal 12 al 14 giugno 2025 a Paliano. La manifestazione ha visto la. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Paliano, “Corto… Ma non troppo!”: il Festival chiude la XIII edizione tra emozione, partecipazione e visioni condivise

In questa notizia si parla di: paliano - corto - troppo - festival

Paliano, Festival Corto… Ma non troppo! -edizione 2025 - Dal 12 al 14 giugno 2025, Paliano si anima con la XIII edizione di "Corto… ma non troppo!", un festival di cortometraggi unico nel suo genere.

Dare voce ai protagonisti del disagio mentale e trasmettere valori quali l'unicità della persona, l'inclusione sociale e la condivisione. Dal 13 al 15 giugno a Paliano va in scena il Festival Corto ma non troppo. Il concorso di cortometraggi è stato aperto a tutte l Vai su Facebook

Paliano, “Corto… Ma non troppo!”: il Festival chiude la XIII edizione tra emozione, partecipazione e visioni condivise; Paliano, Festival Corto… Ma non troppo! -edizione 2025; Paliano – Conclusa la decima edizione del festival “Corto... ma non troppo!” - - Passione per l'informazione.

Bande in festa a Paliano. La settimana prossima due tappe del Festival dei vizi e delle virtù - la città dei Colonna ospiterà due tappe della prima edizione del “Festival dei Vizi e delle Virtù”. Scrive ilmessaggero.it