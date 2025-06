Palermo uomo si affaccia con un fucile in mano e scatena il panico | zona isolata fermato dopo trattativa

A Palermo, un uomo armato di fucile ad aria compressa ha scatenato il panico in una zona isolata, mettendo in allerta la cittadinanza e le forze dell’ordine. La situazione si è risolta grazie a una trattativa riuscita, che ha portato al suo fermo. Un episodio che ricorda l’importanza della calma e dell’intervento tempestivo per garantire la sicurezza di tutti.

Omicidio a Palermo, un uomo accoltellato per strada: almeno 6 fendenti al torace e all’addome - Palermo, 21 maggio 2025 – Un uomo di circa quarant’anni è stato assassinato stasera in viale dei Picciotti, colpito da almeno sei fendenti al torace e all’addome con un’arma da taglio.

