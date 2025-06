Palermo Premio Teatro Biondo | annunciati i cinque finalisti under 40 della prima edizione

Palermo si anima con una novità teatrale di grande rilievo: il Premio Nazionale Teatro Biondo per la nuova drammaturgia under 40. Dopo un’attenta selezione tra 94 testi provenienti da tutta Italia, i cinque talentuosi finalisti sono stati annunciati, portando con sé un promettente spirito innovativo. Questi giovani autori rappresentano il futuro del teatro italiano. Resta sintonizzato per scoprire chi conquisterà il prestigioso riconoscimento e darà vita a nuove meraviglie sceniche.

Il Teatro Biondo di Palermo lancia con entusiasmo la prima edizione del Premio Nazionale Teatro Biondo per la nuova drammaturgia under 40, un’iniziativa dedicata alla valorizzazione dei giovani autori teatrali italiani. Dopo un’attenta selezione tra i 94 testi pervenuti da tutta Italia, la giuria presieduta da Valerio Santoro e composta da Edoardo Erba, Roberto Giambrone, Andrea Porcheddu, Francesca Taormina e Simonetta Trovato ha selezionato i cinque testi finalisti. Le opere verranno presentate nel corso della rassegna estiva “Biondo d’estate”, all’interno del Chiostro della GAM – Galleria d’Arte Moderna di Palermo, e lette dagli allievi della Scuola di Recitazione e Professioni della Scena del Teatro Biondo diretti da Rosario Palazzolo. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Palermo, Premio Teatro Biondo: annunciati i cinque finalisti under 40 della prima edizione

In questa notizia si parla di: teatro - biondo - palermo - premio

"Il profumo dell'audacia": Simona D'Angelo torna in scena al teatro Biondo - Il profumo dell’Audacia torna al Teatro Biondo, un'opera di Simona D’Angelo, che ne firma anche la regia insieme a Davide Lo Coco.

Nove spettacoli dalla forte valenza civile e cinque letture sceniche dedicate alla nuova drammaturgia. Con un format inedito e ricco di contenuti, il Teatro Biondo di Palermo lancia Biondo d’estate, una rassegna di spettacoli pensata per il Chiostro della GAM - Vai su Facebook

Premio Nazionale Teatro Biondo per la nuova drammaturgia under 40; Un premio per artisti al Teatro Biondo di Palermo: come partecipare al concorso; Nasce a Palermo il premio nazionale Teatro Biondo per la nuova drammaturgia under 40.

Teatro: premio negli Usa per "Biondo" Palermo e Villoresi - Il Teatro Biondo di Palermo e la sua direttrice Pamela Villoresi sono stati insigniti del prestigioso "Segal Center Awards for Civic Engagement in the Arts", un premio che viene assegnato ... Secondo ansa.it

Teatro: premio negli Usa per "Biondo" Palermo e Volloresi - Il Teatro Biondo di Palermo e la sua direttrice Pamela Villoresi sono stati insigniti del prestigioso "Segal Center Awards for Civic Engagement in the Arts", un premio che viene assegnato ogni ... Si legge su ansa.it