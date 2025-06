Palermo chiede aiuto dal balcone con un coltello in mano | in casa aveva cocaina e hashish arrestato

Un giovane di 24 anni si è messo in mostra a Palermo, chiedendo aiuto dal balcone con un coltello in mano, ma le sue intenzioni sono state ben diverse. L'intervento delle forze dell'ordine ha rivelato una spirale di droga e alterazione psicofisica, con cocaina e hashish trovati in casa. Un episodio che mette in luce la crescente sfida delle dipendenze e la necessità di interventi efficaci per tutelare i cittadini e la comunità.

