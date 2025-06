Palasport a Milano Marittima Progetto da 4 milioni di euro Comune a caccia di contributi

Cervia si conferma tra le città più attive nello sport, puntando a un nuovo grande progetto: un palasport da 4 milioni di euro a Milano Marittima. Dopo le recenti iniziative come la palestra dell’istituto ‘Tonino Guerra’ e la tensostruttura alla scuola ‘Ressi-Gervasi’, il Comune punta ora a rafforzare l’offerta sportiva, cercando contributi per rendere questa struttura un punto di riferimento per tutta la comunità. La sfida è lanciare un nuovo stimolo di vitalità e aggregazione.

Come promesso dal sindaco Mattia Missiroli, Cervia sarà sempre più ‘ Città dello sport ’. Dopo la palestra in via di realizzazione all’istituto ‘Tonino Guerra’ e la tensostruttura che sarà costruita alla scuola ‘Ressi-Gervasi’, ora è la volta di pensare a un palazzetto dello sport a Milano Marittima. La giunta di Cervia, infatti, ha approvato la proposta di partecipazione al bando ‘ Sport e Periferie 2025 ’ del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la realizzazione di un nuovo palazzetto dello sport a Milano Marittima. È un progetto da oltre 4 milioni: il Comune di Cervia potrebbe ottenere un contributo di 3 milioni di tramite il bando e la restante parte – 1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Palasport a Milano Marittima. Progetto da 4 milioni di euro. Comune a caccia di contributi

