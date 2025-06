Pagelle TV della settimana n24 2025

Scopri le pagelle TV della settimana n.24 del 2025, tra novità e conferme nel panorama televisivo italiano. Sky ha ceduto alla tentazione di un nuovo reality, Money Road, e il risultato? Piacevole sorpresa che conquista grazie a un format coinvolgente, una conduzione efficace e un cast ben scelto. Questa settimana si conferma come un mix di innovazione e tradizione, capace di catturare l’attenzione degli spettatori. Ma come si sono comportati gli altri show? Scopriamolo insieme.

9 Money Road. Sky cede finalmente alla tentazione di un nuovo reality e, pur senza fare sfracelli, possiamo dire che il rischio è stato ripagato. Money Road convince su molteplici aspetti: format, conduzione, confezione e cast. Pagelle TV della settimana n.242025 Davide Maggio. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Pagelle TV della settimana n.24/2025

In questa notizia si parla di: money - road - pagelle - settimana

ASCOLTI TV 29 MAGGIO 2025: LE REPLICHE DI DON MATTEO (16,3%), AVANTI UN ALTRO (12,7%), DEL DEBBIO (8,5%), FORMIGLI (7,4%), PARTE MONEY ROAD (1,9%) - Il 29 maggio 2025, la tv italiana ha visto un ritorno trionfale delle repliche di "Don Matteo", con un pubblico affezionato che non smette di sintonizzarsi su storie intramontabili.

#Money Road è partito col botto… o forse no. Già dalle prime battute, qualcosa stona. Ma per fortuna c’è #FabioCaressa. Semplicemente perfetto. E i concorrenti? Leggi le pagelle di Irene Natali Vai su X

Questa sera torna su Sky, NOW e in chiaro su TV8 il reality con Fabio Caressa Money Road dove ogni scelta può cambiare tutto. Nuova tentazione sbloccata: il minimarket di Asia Argento. Vai su Facebook

A “Money Road” chef Locatelli cucina nella giungla e il gruppo spende. Le pagelle della terza puntata; Money Road (Sky), le pagelle: Chef Locatelli e le mitologiche tagliatelle (10), Grazia non rinuncia a niente (2), Yaser si sposa (7), mentre Sandro…; Money Road, le pagelle: Asia Argento vende spazzole nella giungla (8), le sanguisughe attaccano l'inguine?! (4).

Money Road, le pagelle: Asia Argento vende spazzole nella giungla (8), le sanguisughe attaccano l'inguine?! (4) - Leggi ... Scrive informazione.it

Money Road, le pagelle: Asia Argento vende spazzole nella giungla (8), le sanguisughe attaccano l'inguine?! (4) - Come avranno fatto a resisterle non si sa, quel che è certo è che questo giovedì sera Argento sia stata una e bina: in onda sia qui a 'Money Road' che ... Secondo corriere.it