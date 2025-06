Paganelli Modena conquista due vittorie cruciali contro Rimini per i playoff

La Paganelli Modena conquista due vittorie decisive contro Rimini, portandosi al secondo posto nei playoff e rafforzando la propria corsa verso il traguardo. Con sei spareggi ancora da disputare, ogni punto diventa fondamentale in un campionato ricco di sorprese e sfide emozionanti. La squadra ha dimostrato carattere e determinazione, pronti a scrivere il loro capitolo di successo nel rush finale. La battaglia è appena cominciata—e le emozioni non sono finite qui.

Missione compiuta. La Paganelli Modena ha ottenuto il bottino pieno con due vittorie nello scontro diretto con Rimini, due successi che in questo momento valgono il secondo posto playoff. Mancano alla fine ben 6 spareggi, Athletics (10 vinte, 4 perse), Modena (95), Fiorentina (86), sono troppe le sorprese. Gara uno si è chiusa sul punteggio di 2 a 1. I gialloblù sono apparsi irriconoscibili, con tanta grinta e tanto carattere, qualità attese da tempo. Gara due si è giocata con il morale alle stelle, con uno sprint di 4 punti. Unica pecca, e non è la prima volta: “leggere male” la gara come già vinta - può essere un pericolo, vista la classifica playoff in palio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Paganelli Modena conquista due vittorie cruciali contro Rimini per i playoff

In questa notizia si parla di: modena - paganelli - vittorie - rimini

Paganelli Modena e Godo Ravenna: divisione della posta nel doppio confronto - La Paganelli Modena ha vissuto una giornata altalenante nel confronto con il Godo Ravenna, culminata in un pareggio che sa di delusione.

CDS regionale allievi/e Modena - 17/18 maggio 2025 mma Berlini, Christian Cavaliere e Samuele Paganelli spiccano ai CDS nazionali allievi/e. Tra i maschi ben 7 nostri atleti su 12 portano punti alla squadra. La classifica di società vede il 3° posto degli allie Vai su Facebook

Paganelli Modena conquista due vittorie cruciali contro Rimini per i playoff; Paganelli Modena: sfida decisiva contro Rimini per i playoff; Modena supera Rimini in una maratona di baseball: vittoria sofferta per Paganelli.

Paganelli Modena conquista due vittorie cruciali contro Rimini per i playoff - La Paganelli Modena ottiene due vittorie decisive contro Rimini, assicurandosi il secondo posto nei playoff di baseball. Segnala msn.com