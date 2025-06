Paesi Bassi protesta pro-Gaza a L' Aia | migliaia in piazza

Migliaia di persone si sono radunate domenica a L'Aia, nei Paesi Bassi, per esprimere solidarietà e condannare le recenti azioni militari a Gaza e Cisgiordania. La protesta, vibrante e numerosa, testimonia il crescente coinvolgimento internazionale e la richiesta di una soluzione pacifica a un conflitto che sembra non placarsi. Di fronte a questa emergenza globale, il mondo si interroga: quale sarà il prossimo passo verso la pace?

Migliaia di persone si sono radunate domenica a L'Aia, nei Paesi Bassi, per protestare contro le azioni militari israeliane a Gaza e nella Cisgiordania occupata. Secondo le autorità sanitarie locali, almeno 20 palestinesi sono stati uccisi nei raid israeliani sulla Striscia di Gaza durante il fine settimana. La guerra con Hamas, che dura ormai da 20 mesi, continua nonostante Israele abbia aperto un nuovo fronte con pesanti attacchi contro l’Iran, che hanno innescato ritorsioni sotto forma di droni e missili. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Paesi Bassi, protesta pro-Gaza a L'Aia: migliaia in piazza

In questa notizia si parla di: gaza - paesi - bassi - migliaia

Medio Oriente, Netanyahu: “Cerchiamo Paesi che accolgano i cittadini di Gaza” - In un contesto di crescente tensione, il premier israeliano Netanyahu ha annunciato l'intenzione di cercare paesi disposti ad accogliere i cittadini di Gaza.

Domenica 18 maggio oltre 100 mila manifestanti si sono ritrovati a L'Aia, nei Paesi Bassi, in una protesta pro-Palestina. Hanno marciato per cinque chilometri per chiedere al governo olandese di intervenire per fermare la guerra a Gaza. I manifestanti si sono Vai su Facebook

Paesi Bassi, protesta pro-Gaza a L'Aia: migliaia in piazza; Decine di migliaia di persone si sono radunate all'Aja per chiedere la fine del genocidio a Gaza; VIDEO | Decine di migliaia di cittadini hanno protestato all'Aia contro Israele e il genocidio a Gaza.

Proteste per Gaza a Bruxelles e a L'Aia: oltre centomila persone - Almeno 75mila persone hanno marciato a Bruxelles e altre 100mila a L'Aia in una delle più grandi manifestazioni tenute in Europa per attirare l'attenzione sulle azioni di Israele a Gaza View on eurone ... Come scrive msn.com

Protesta pro-Gaza a L’Aia: migliaia in piazza - Migliaia di persone si sono radunate domenica all’Aia, nei Paesi Bassi, per protestare contro le azioni militari israeliane a Gaza e nella Cisgiordania occupata. msn.com scrive