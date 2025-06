Padovano di origini afghane bloccato a Teheren La Cgil | Non abbandoniamolo

In un contesto globale segnato da tensioni crescenti, la storia di un padovano di origini afghane bloccato a Teheran ci ricorda l'importanza di restare uniti e solidali. La recente offensiva israeliana "Rising Lion", giustificata con presunte minacce nucleari iraniane, aggiunge un ulteriore capitolo a un conflitto complesso e delicato. √ą fondamentale non abbandonare chi si trova nel mezzo di queste crisi, perch√© solo attraverso la solidariet√† possiamo sperare in un futuro di pace e dialogo.

L'offensiva israeliana "Rising Lion" iniziata nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 giugno è stata giustificata da Tel Aviv con "l'accelerazione del programma nucleare iraniano negli ultimi mesi", denunciata anche da un rapporto dell'agenzia Onu per il monitoraggio dell'energia nucleare.

