Padel Major di Roma | trionfano Chingotto-Galan e Brea-Triay

Roma si conferma teatro di grandi emozioni nel mondo del padel, con Chingotto e Galan che scrivono un’altra pagina di storia al Major. Dopo un anno esatto dal loro precedente trionfo, il duo di star conferma la propria supremazia in un torneo ricco di suspense e passione. La capitale italiana si illumina di gloria sportiva, mentre il pubblico celebra un’impresa che rimarrà impressa nelle cronache del padel internazionale.

Roma, 16 giu. (askanews) – A Fede Chingotto e Ale Galan Roma porta bene, ma anche l’Italia. Sono trascorsi 343 giorni dall’ultima volta in cui i ‘Chingalan’ avevano battuto in un torneo Premier Padel Arturo Coello e Agustin Tapia: accadde a Genova, è accaduto di nuovo a Roma, dove – ricorda una nota – Fede e Ale avevano già trionfato nel BNL Italy Major Premier Padel. Un anno dopo, la festa è ancora delle teste di serie numero 2, in una giornata che si era aperta con la vittoria di Delfi Brea e Gemma Triay nel torneo femminile e con il ritorno al numero 1 del ranking FIP della spagnola. Una settimana straordinaria al Foro Italico, con la visita del presidente del CIO Thomas Bach a impreziosirla e con 33mila spettatori complessivi e un incremento del 10% rispetto all’edizione 2024. 🔗 Leggi su Ildenaro.it