pace proposta urgente per un appello

In un momento cruciale per la nostra nazione e il mondo, è indispensabile che le forze politiche, il sindacato e le associazioni culturali si uniscano in un appello urgente per la pace. La sinistra italiana deve mostrare tutta la sua forza internazionalista, promuovendo un’iniziativa decisa e condivisa che possa far risuonare il suo impegno per un futuro di dialogo e collaborazione. È il momento di agire, perché la pace non può più aspettare.

Proposta urgente per un appello rivolto alle forze politiche, al sindacato, all'associazionismo culturale e sociale La sinistra italiana è chiamata ad esprimere subito la propria tensione internazionalista al fine di promuovere un'iniziativa

L'appello del Papa ai potenti: "Negoziamo per la pace" - Papa Leone XIV lancia un fervente appello ai lider mondiali: "I popoli vogliono la pace". Con un invito al dialogo e alla negoziazione, esorta a superare la violenza.

? “Sanitari per Gaza”: il CNOP sostiene l’appello per la pace e i diritti umani. Il CNOP aderisce e invita tutte le psicologhe e gli psicologi italiani a sottoscrivere la Lettera “Sanitari per Gaza”, un’iniziativa che unisce professionisti della salute nel chiedere a tutt Vai su Facebook

Guerra tra Israele e Iran, la proposta: «Chiudere le moschee in Italia»; Appello di Kiev per la pace al Consiglio di Sicurezza; Oggi anche in Valle d'Aosta preghiera e digiuno per la pace; accolto appello urgente di Papa Francesco.

Papa Leone XIV lancia appello sulla crisi iran-israele per una pace fondata su giustizia e dialogo - Il papa leone XIV lancia un appello urgente a iran, israele e comunità internazionale per evitare escalation nucleari e promuovere dialogo, responsabilità e pace duratura nel medio oriente. gaeta.it scrive

Fontana “Accogliere l’appello di pace di Papa Leone” - Il suo appello a costruire un mondo di pace è un richiamo forte e urgente a superare conflitti, divisioni e violenze. Come scrive msn.com