Pace Made in Trump | Putin può mediare tra Israele e Iran

In un clima di tensione crescente, il ruolo di Putin come mediatore tra Israele e Iran si fa sempre più cruciale, mentre gli Stati Uniti, sotto la guida di Trump, continuano a muoversi tra diplomazia e minacce. Mentre il G7 cerca un’unità di intenti, sembra che il mondo sia in attesa di una svolta decisiva: la pace potrebbe essere firmata anche grazie a un nuovo attore sulla scena internazionale.

Mentre il G7 cerca una linea comune, il presidente americano strizza l'occhio a Mosca e agita la diplomazia mondiale. Ma gli USA restano pronti a colpire.

UCRAINA I Il presidente Trump, secondo la Casa Bianca, é disponibile all'invito della Turchia a partecipare ai colloqui di pace a tre a Istambul con Putin e Zelensky #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2025/06/02/tregua-se-kiev-si-ritira-le-dure-condi Vai su Facebook

Trump-Putin, lunga telefonata, entrambi: Andata bene. Il presidente Usa: Trattative subito - Trump: Non è la mia guerra, sono qui per aiutare. Fantastico se ci fossero i colloqui in Vaticano. Ho chiesto a Putin di incontrarci; Trump 'annuncia' vendetta di Putin contro Kiev. Appello di Papa Leone XIV allo zar; Ucraina, Trump ha fatto suo il ‘piano per la pace’ di Putin.

Trump apre allo zar: “Putin pronto a fare mediatore tra Israele e Iran. Se attaccati, risponderemo” - Il presidente americano: avremo presto la pace tra Israele e Iran. Scrive repubblica.it