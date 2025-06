P come Polinesia – Mana Tahiti Party | un viaggio tra danza musica e cultura al centro culturale PARCO di Milano

Milano si prepara a vivere un’esperienza indimenticabile: in occasione della Festa della Musica, il Polillo ARt COntainer ospita “P come Polinesia – Mana Tahiti Party”, un viaggio tra musica, danza e cultura polinesiana. Sabato 21 giugno, lasciati coinvolgere dalla Sonic Uke Orchestra e dalle danze suggestive del Mana Tahiti Ohana, per un evento che trasformerà il cuore della città in un autentico villaggio polinesiano. Un appuntamento da non perdere!

In occasione della Festa della Musica, il Polillo ARt COntainer di Milano, sabato 21 giugno ospita uno spettacolo inedito per la nostra città e per l’Italia,interamente dedicato alla Polinesia, “P come Polinesia – Mana Tahiti Party”, con le musiche della Sonic Uke Orchestra e le danze coinvolgenti del Mana Tahiti Ohana. Milano celebra la Festa della Musica con un evento unico dedicato alla Polinesia. Sabato 21 giugno 2025, in occasione della Festa della Musica, il centro culturale PARCO – Polillo ARt COntainer di Milano ospiterà uno spettacolo assolutamente inedito per la città e per l’intero panorama italiano: “P come Polinesia – Mana Tahiti Party”. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - “P come Polinesia – Mana Tahiti Party”: un viaggio tra danza, musica e cultura al centro culturale PARCO di Milano

Vi aspettiamo sabato 21 Giugno per festeggiare il solstizio d’estate con una serata speciale dedicata alla Polinesia! Musica, racconti e danze con il corpo di ballo milanese Mana Tahiti Ohana e un’orchestra di ukulele della Sonic Uke Band. Aperitivo, balli e DJ Vai su Facebook

