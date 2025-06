P come Polinesia le tradizioni di Tahiti sbarcano a Milano

Sei pronto a lasciarti conquistare dalla magia della Polinesia? Milano si apre alle meraviglie di Tahiti, portando le sue tradizioni, suoni e colori direttamente nel cuore della città. Sabato 21 giugno, il centro culturale Parco – Polillo ARt COntainer ospita “P come Polinesia”, un evento imperdibile con musica, danze e racconti autentici. Un’occasione unica per vivere l’atmosfera tahitiana senza dover viaggiare. Preparati a immergerti in un angolo di paradiso!

Milano, 16 giugno - Viaggio nelle tradizioni, nei suoni e nella cultura di Tahiti tra ukulele, danze e racconti, sabato 21 giugno nel centro culturale Parco – Polillo ARt COntainer di Milano. In occasione della Festa della Musica ospiterà “P come Polinesia” una serata interamente dedicata alla Polinesia e animata dalla Sonic Uke Orchestra e dalle danze del Mana Tahiti Ohana. L’evento rientra nella seconda edizione della rassegna Alfabeto di Parco, manifestazione che intreccia musica, arti performative e narrazione, inizierà alle ore 18.30. L’ingresso sarà libero con prenotazione online. La serata inizia con il Polynesian Show a cura del Mana Tahiti, scuola di danze polinesiane, che dal 2010 studia con impegno, rigore e rispetto non solo la tecnica ma anche la storia delle isole polinesiane, la loro cultura, la musica e la lingua per poter comprendere a il significato intrinseco e profondo di questo mondo tanto affascinante quanto lontano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “P come Polinesia”, le tradizioni di Tahiti sbarcano a Milano

