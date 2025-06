Otto nuovi spettacoli nella rassegna estiva della Libera Accademia del Teatro

Preparatevi a vivere un’estate all’insegna del teatro con i nuovi spettacoli della Libera Accademia del Teatro di Arezzo. Dal 17 al 26 giugno, otto saggi coinvolgeranno pubblico e attori in un viaggio emozionante tra talento, passione e creatività, dimostrando come il teatro possa unire generazioni e riscaldare i cuori. Un’occasione imperdibile per scoprire il valore dell’arte dal vivo e lasciarsi conquistare da storie autentiche e coinvolgenti.

Arezzo, 16 giugno 2025 – Una maratona di spettacoli con la Libera Accademia del Teatro. La rassegna estiva della storica scuola aretina prosegue tra martedì 17 giugno e giovedì 26 giugno con ben sedici repliche di otto saggi che vedranno allievi-attori di tutte le età, dai bambini agli adulti, salire sul palcoscenico per raccontare storie, condividere emozioni e mostrare il frutto di un anno di corsi all'insegna di passione, impegno, creatività e crescita artistica. Il programma sarà ospitato da diverse location cittadine e prevederà un'alternanza tra teatro classico e teatro in musica, tra commedie, tragedie e favole, tra interpretazioni originali e tributi ai grandi autori di ieri e di oggi, in un mosaico di generi e linguaggi capaci di far sorridere e riflettere.

