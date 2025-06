Otto e Mezzo Montanari choc | Netanyahu criminale E noi

Tomaso Montanari non tiene a freno le parole nel suo duro attacco a Benjamin Netanyahu, definendolo "un criminale" e accusandolo di voler trascinare l'Occidente in una guerra mondiale. Le sue parole scuotono il pubblico di Otto e Mezzo, sollevando un acceso dibattito su responsabilit√† e scelte politiche. √ą un monito a riflettere su cosa stiamo diventando come societ√† e sulle sfide che ci attendono.

Tomaso Montanari attacca a testa bassa Benjamin Netanyahu. Ospite in collegamento con Lilli Gruber a Otto e Mezzo, mette nel mirino proprio il primo ministro israeliano insultandolo: "Lui √® un criminale. Non ci sta aiutando, non sta aiutando l'occidente. Ci vuole trascinare in una guerra mondiale per salvarsi. Prima di giudicare gli altri dobbiamo anche capire cosa siamo diventati noi occidentali. Bisogna capire anche quanto siamo diventati simili a coloro su cui puntiamo il dito. I nostri valori dove sono finiti? Su questo dobbiamo interrogarci". ge:kolumbus:liberoquotidiano:42999038 Insomma, il professor Montanari mette sullo stesso piano una democrazia come quella di Israele con l'Iran che √® palesemente un regime. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it ¬© Liberoquotidiano.it - Otto e Mezzo, Montanari choc: "Netanyahu criminale. E noi..."

In questa notizia si parla di: otto - mezzo - montanari - netanyahu

Otto e Mezzo, Italo Bocchino sbotta con Giannini: "Lo decidi tu?" - Nella puntata di mercoledì 14 maggio di "Otto e Mezzo", Italo Bocchino si confronta con Massimo Giannini sul fenomeno del "premier time".

#ottoemezzo Tomaso Montanari intravede il rischio che l'occidente sia trascinato in guerra da Israele Vai su X

#ottoemezzo Paolo Mieli commenta le parole del premier israeliano Benjamin Netanyahu su Gaza Vai su Facebook

Otto e Mezzo, Montanari choc: Netanyahu criminale. E noi...; L'aria che tira, delirio-Bompiani: L'Iran non è uno stato genocida. E Parenzo sbrocca | .it; Meno male che i dazi non sono una catastrofe - Otto e Mezzo - Puntata del 4/4/2025.

Netanyahu, Montanari: "Prima volta che un provvedimento simile riguarda un nostro alleato" - "Arrivare all'arresto di Netanyahu non con la forza delle armi ma con la forza del diritto sarebbe un messaggio di speranza. Da la7.it

Tomaso Montanari insiste sulle Foibe, la politologa Ventura lo spiana a Ottoemezzo: avete rimosso tutto per decenni - della destra", dice lo storico dell'arte martedì 14 settembre a Ottoemezzo, il programma di Lulli Gruber su La7. Secondo iltempo.it