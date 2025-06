Ostia stabilimenti chiusi e bandi tardivi L’estate rischia il naufragio prima di iniziare grazie al Pd

mettendo a rischio la stagione estiva di Ostia, con stabilimenti chiusi e bandi tardivi che minacciano di compromettere l’intera economia locale. Una situazione che richiede interventi immediati e strategie efficaci per salvare il patrimonio turistico e lavorativo di questa rinomata località balneare.

«È già disastroso il bilancio della gestione delle spiagge di Ostia da parte del Partito Democratico, nonostante non siamo nemmeno alla fine di giugno e la stagione estiva sia appena iniziata nel concreto. Le politiche portate avanti dal sindaco Roberto Gualtieri, con la complicità del presidente del X Municipio Mario Falconi, stanno provocando un danno economico considerevole, una netta svalutazione dell’appeal turistico e, soprattutto, stanno consegnando ai cittadini un’estate lidense all’insegna del caos e dell’improvvisazione». Lo dichiarano in una nota, i coordinatori dei partiti di centrodestra del X Municipio di Roma Capitale, Renzo Pallotta (Forza Italia), Giuseppe De Martino ( Fratelli d’Italia ), Davide Peli (Lega) «Sono almeno 200 i lavoratori che hanno perso il proprio impiego in seguito al sequestro degli stabilimenti balneari, mentre l’Amministrazione comunale non ha espresso nemmeno una parola di solidarietà o vicinanza nei confronti di queste persone. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it