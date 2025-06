Ostia parla al cellulare in banchina e accusa un malore in stazione | morto un uomo

Una giornata drammatica a Ostia: un uomo di 57 anni, colto da malore mentre parlava al telefono sulla banchina della stazione Stella Polare, si è improvvisamente accasciato. Nonostante i disperati tentativi di rianimarlo, per lui non c'è stato nulla da fare. La comunità si stringe nel dolore di una perdita improvvisa e inaspettata, lasciando tutti sgomenti di fronte a questa tragedia.

Tragedia a Ostia dove un uomo, 57 anni, è morto. È successo davanti agli occhi degli altri utenti in attesa della Metromare. Inutili i tentativi di rianimarlo. Intorno alle 12 l'uomo era sulla banchina della stazione Stella Polare. Stava parlando al telefono quando ha accusato un malore e si è.

