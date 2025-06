Ostia accusa un malore sulla banchina | morto un uomo in stazione

Una scena drammatica si è svolta questa mattina alla stazione Stella Polare di Ostia, quando un uomo di 57 anni ha accusato un malore improvviso sulla banchina della Metromare. Nonostante i tempestivi tentativi di rianimazione, il personale sanitario del 118 ha dovuto purtroppo constatare il decesso. Un evento che scuote la comunità e richiama l’attenzione sull’importanza di rapide emergenze mediche.

Ostia, 16 giugno 2025 – Stava parlando al telefono mentre era sulla banchina della Metromare quando si è accasciato a terra. L’uomo, un 57enne, era alla stazione Stella Polare e avrebbe accusato un malore. Inutili i tentativi di rianimazione: sul posto il personale sanitario del 118 non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. . 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

