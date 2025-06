Ostacola il passaggio dell’ambulanza poi picchia il medico del 118

Un episodio di inaudita violenza scuote il territorio di Terracina, dove un uomo ha ostacolato il passaggio di un'ambulanza e poi ha aggredito un medico del 118. Un gesto che lascia senza parole e che solleva molte domande sulla sicurezza e la gestione delle emergenze. Questa scena sconvolgente testimonia quanto sia cruciale rafforzare le misure di tutela per chi lavora in prima linea nella nostra comunitĂ .

Un episodio che ha dell'incredibile quello avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri sulla Pontina nel territorio di Terracina. Momenti di follia che hanno portato anche all'aggressione di un medico del 118. La notizia è stata pubblicata questa mattina dal quotidiano Latina Oggi.

