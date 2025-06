Ospedale Livorno Massimo Valesini nuovo primario Ortopedia e Traumatologia | Sono onorato

Siamo lieti di annunciare che Massimo Valesini, esperto e stimato professionista, è stato nominato nuovo primario di Ortopedia e Traumatologia all'Ospedale di Livorno. Con una carriera brillante e un impegno costante nel migliorare la qualità delle cure, Valesini si appresta a guidare un reparto strategico per il benessere dei pazienti. La sua nomina, della durata di cinque anni, rappresenta un passo importante verso l’eccellenza medica e l’innovazione sanitaria in città.

Massimo Valesini è il nuovo primario Ortopedia e Traumatologia dell'ospedale di Livorno. La nomina è stata deliberata in seguito al parere favorevole espresso dalla commissione di valutazione, che ha analizzato il curriculum e il colloquio dei candidati. Il nuovo incarico, della durata di cinque.

