Ospedale Fatebenefratelli nominato il nuovo responsabile dell’Unità Operativa di Oncologia

Il dott. Antonio Rea è il nuovo responsabile dell'Unità Operativa di Oncologia dell'Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento. Il dott. Rea è reduce da una esperienza professionale rilevante all'Ospedale Monaldi di Napoli e vanta un curriculum di tutto rispetto per quanto riguarda la sua specialistica. L'Unità Operativa di Oncologia del Fatebenefratelli di Benevento è organizzata in tre attività funzionali tra loro complementari: "Degenza ordinaria, Day Hospital ed Ambulatorio. La degenza ordinaria dispone di 10 posti letto, utilizzata per complicanze e trattamenti complessi che richiedono il monitoraggio dei pazienti H24.