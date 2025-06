Osimhen tra Arabia Turchia e Premier Con quella clausola anti-italiana

Osimhen, il gioiello del Napoli ora in prestito al Galatasaray, spacca il mercato tra Arabia, Turchia e Premier League. La sua clausola anti-italiana, pensata per tutelare il club partenopeo, rende il trasferimento ancora più intrigante: la Juventus sogna di riportarlo in Italia, ma i limiti contrattuali complicano ogni mossa. Tutto pur di evitare un Higuain-bis, il futuro dell’attaccante nigeriano si gioca tra strategie e ambizioni internazionali.

