Osimhen sarebbe l’attaccante perfetto per Amorim ma lo United non può permetterselo Athletic

Victor Osimhen lascerà il Napoli in questa sessione di mercato estiva. La sua clausola rescissoria è pari a 75 milioni e diversi club sono interessati a lui. Pochi giorni fa ha rifiutato un'offerta dell'Al Hilal (che però pare non essersi arreso e tornerà alla carica), ma anche il Manchester United sta cercando un nuovo centravanti. Tuttavia, la priorità del nigeriano è giocare la Champions, e i Red Devils non si sono qualificati. Osimhen sarebbe l'attaccante perfetto per Amorim allo United. Riusciranno comunque a spuntarla per Osimhen? E rappresenterebbe il giusto numero 9 per il tecnico Ruben Amorim? The Athletic scrive a questo proposito: Quali giocatori potrebbero essere perfetti per l'Old Trafford? Si guarda prima agli attaccanti.