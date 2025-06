Osimhen per il Napoli è un affare win-win Se la Juve lo vuole deve sfiorare i cento milioni Gazzetta

Victor Osimhen, protagonista di un mercato infuocato, si prepara a lasciare il Napoli dopo il prestito al Galatasaray. Con una valutazione che sfiora i 100 milioni per la Juve, il suo futuro resta incerto, tra sogni di ritorno in Italia o nuove avventure all’estero. Una cosa è certa: la sua scelta potrebbe cambiare le sorti delle prossime sessioni di mercato, e i club più ambiziosi sono pronti a sfidarsi per aggiudicarselo.

Rientrato dal prestito al Galatasaray, Osimhen lascerà nuovamente il Napoli e, con ogni probabilità , stavolta sarà cessione a titolo definitivo. L’attaccante nigeriano ha tanti estimatori, ma non sembrerebbe ancora avere le idee chiare per il suo futuro. Il prossimo anno potrebbe tornare a giocare in Italia oppure continuare la sua carriera all’estero. Poche le certezze, al momento. Una di queste è che Victor ha rifiutato una proposta monstre avanzatagli dall’Al Hilal. La seconda è che Aurelio De Laurentiis non farà sconti a nessuno. L’edizione online de La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione, partendo dalla clausola rescissoria di 75 milioni inclusa nel contratto in essere col club azzurro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Osimhen, per il Napoli è un affare win-win. Se la Juve lo vuole, deve sfiorare i cento milioni (Gazzetta)

In questa notizia si parla di: osimhen - napoli - affare - juve

Colpo di scena Osimhen, offerta rifiutata dal Napoli: gioia Juve - Colpo di scena sul fronte Osimhen: l’offerta della Juventus per il talentuoso attaccante del Napoli è stata rifiutata.

Attenzione a #Osimhen per l'attacco del futuro della #Juve Secondo Sky, i bianconeri faranno un tentativo per l'attaccante nigeriano del Napoli È l'attaccante giusto per la #Juventus? Tutti gli aggiornamenti sulle mosse dei bianconeri li trovi nel Vai su Facebook

La #Juventus vuole ripartire da Antonio #Conte in panchina, ma serve un mercato all'altezza del tecnico attualmente al Napoli. Anzitutto va preso un 'nuovo Lukaku': in questi giorni circola con insistenza il nome di Victor #Osimhen, ma secondo quanto appr Vai su X

Osimhen, per il Napoli è un affare win-win. Se la Juve lo vuole, deve sfiorare i cento milioni (Gazzetta); Cessione Osimhen, Romano annuncia: Nuova offerta in arrivo! E nel frattempo la Juve...; Osimhen gela la Juventus: la risposta che spiazza Giuntoli.

Osimhen, per il Napoli è un affare win-win. Se la Juve lo vuole, deve sfiorare i cento milioni (Gazzetta) - L'edizione online de La Gazzetta dello Sport ha dedicato un lungo approfondimento al futuro di Victor Osimhen. ilnapolista.it scrive

Osimhen Juventus, sviluppi decisivi nei prossimi giorni? La richiesta del Napoli è chiara: attenzione al Liverpool… Le ultime novità - Osimhen Juventus, sviluppi decisivi nei prossimi giorni per l’attaccante accostato ai bianconeri: le ultime Il nome di Osimhen resta nei radar del calciomercato Juve. Come scrive juventusnews24.com