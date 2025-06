Osimhen l’Al Hilal non si arrende Galatasaray Juventus e alcuni club di Premier monitorano la situazione

L’affare Osimhen continua a infiammare il calciomercato internazionale. Mentre l’Al Hilal non demorde, pronto a rilanciare la propria offerta, anche club prestigiosi come Galatasaray, Juventus e alcune formazioni di Premier League tengono d’occhio la situazione, pronti a sfruttare eventuali opportunità. La battaglia per il talento nigeriano si fa sempre più accesa, e il futuro dell’attaccante del Napoli potrebbe riscrivere le gerarchie del calcio europeo e arabo.

L’Al Hilal non si arrende per Victor Osimhen; l’attaccante del Napoli aveva già rifiutato una prima offerta, ma il club arabo allenato da Simone Inzaghi gli farà una nuova proposta nei prossimi giorni. Scrive l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano su X: L’Al Hilal non rinuncia a Victor Osimhen e vuole presentare una nuova offerta al giocatore. Osimhen ha rifiutato 10 giorni fa, ma l’Al Hilal insiste. La corsa è aperta, il Galatasaray e i club della Premier League sono ancora lì, mentre la Juventus ha chiamato di nuovo. L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Osimhen, l’Al Hilal non si arrende. Galatasaray, Juventus e alcuni club di Premier monitorano la situazione

