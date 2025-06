Osimhen Juventus sviluppi decisivi nei prossimi giorni? La richiesta del Napoli è chiara | attenzione al Liverpool… Le ultime novità

Il calciomercato continua a infiammare le aspettative dei tifosi: nelle prossime settimane, gli sviluppi su Osimhen potrebbero cambiare gli equilibri di Serie A e non solo. Con Napoli e Juventus in prima linea e il Liverpool in agguato, la corsa all’attaccante si fa sempre più incerta e avvincente. Restate sintonizzati, perché le novità potrebbero riscrivere i prossimi capitoli del mercato estivo. Il futuro di Osimhen, infatti, è ancora tutto da scoprire.

Osimhen Juventus, sviluppi decisivi nei prossimi giorni per l’attaccante accostato ai bianconeri: le ultime. Il nome di Osimhen resta nei radar del calciomercato Juve. Il futuro dell’attaccante del Napoli è ancora tutto da decifrare: gli aggiornamenti di Davie Abrescia a Sky Sport. PAROLE – «C’è il Liverpool che cerca un attaccante e Osimhen è un nome che piace molto così come piace anche alla Juve. Piaceva a Giuntoli e piace ancora ora all’attuale area tecnica della Juventus. Non è escluso che nei prossimi giorni si possa intavolare un discorso con il Napoli che vorrebbe tra i 70-75 milioni». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Osimhen Juventus, sviluppi decisivi nei prossimi giorni? La richiesta del Napoli è chiara: attenzione al Liverpool… Le ultime novitĂ

Juventus su Osimhen, con una doppietta regala la coppa di Turchia al Galatasaray - Victor Osimhen si è rivelato decisivo nella finale della Coppa di Turchia, siglando una doppietta che ha portato il Galatasaray a un trionfale 3-0 contro il Trabzonspor a Gaziantep.

