Osimhen Juventus l’Al-Hilal di Inzaghi non molla! Altro tentativo per il bomber nigeriano Arrivano importanti novità anche sui bianconeri Rivelazione

Il mercato delle stelle è ancora in fermento: Osimhen, il bomber del Napoli, continua a essere al centro di una vera e propria battaglia tra Al-Hilal, Juventus e altri club europei. Nonostante il rifiuto di circa 10 giorni fa, l’Arabia non si arrende e si prepara a fare una nuova proposta. La sfida è aperta, e i tifosi restano con il fiato sospeso: quale sarà il futuro del gigante nigeriano? Scopriamo le ultime novità.

Osimhen Juventus, l’Al-Hilal di Inzaghi non molla! Novità sul futuro del bomber nigeriano di proprietà del Napoli. Che cosa filtra. Come rivelato da Fabrizio Romano, l’ Al-Hilal non rinuncia a Victor Osimhen e vuole presentare una nuova proposta al giocatore. Osimhen ha detto no circa 10 giorni fa, ma l’Al-Hilal insiste. La corsa è aperta, con il Galatasaray ed i club della Premier League in prima fila. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato, inoltre, la Juventus avrebbe chiamato di nuovo il giocatore ed il suo entourage. Anche i bianconeri sono ancora in corsa. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Osimhen Juventus, l’Al-Hilal di Inzaghi non molla! Altro tentativo per il bomber nigeriano. Arrivano importanti novità anche sui bianconeri. Rivelazione

In questa notizia si parla di: osimhen - hilal - juventus - inzaghi

Osimhen, il Napoli dice no all’Al-Hilal: la Juve pronta all’assalto con 80 milioni - Victor Osimhen, stella del Napoli, rientrerà presto dopo il prestito al Galatasaray. Nonostante l'interesse dell'Al-Hilal, il club partenopeo ha rifiutato l'offerta dei sauditi.

, La risposta dell’attaccante nigeriano potrebbe aprire definitivamente alla cessione: niente Juventus e niente Premier League Giusta la scelta di Osimhen di raggiungere Simone Inzaghi all’Al-Hilal ? Vai su Facebook

#OSIMHEN VERSO L'ARABIA SAUDITA Arrivano ulteriori conferme: il bomber sarebbe sempre più vicino al trasferimento all'#AlHilal, che attende anche #Inzaghi. Niente #Juve per il centravanti di proprietà del #Napoli L'ARTICOLO DI http://JUVENTUS Vai su X

Osimhen dice ancora no, Inzaghi ‘tradisce’ l’Inter: nuovo colpo per l’Al Hilal; Juventus, Inzaghi all'assalto di Osimhen: Comolli torna su David; La Juventus era pronta a offrire 85 milioni per Osimhen: il retroscena e cosa succede dopo il no all'Al-Hilal.

Osimhen, l’Al Hilal non si arrende. Galatasaray, Juventus e alcuni club di Premier monitorano la situazione - Fabrizio Romano: l'Al Hilal vuole presentare una nuova offerta al giocatore; Osimhen aveva rifiutato le avances del club dieci giorni fa. ilnapolista.it scrive

Juventus, 75 milioni per Osimhen: porta in faccia a Inzaghi, bianconeri unica soluzione L’indizio social fa vibrare i tifosi - Hilal, è arrivato il clamoroso dietrofront di Victor Osimhen che ha avuto il coraggio di rifiutare la proposta di 40 milioni a stagione di ingaggio ... Lo riporta jmania.it