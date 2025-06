Osimhen Juventus la rivelazione | è il primo obiettivo per l’attacco! Novità sul bomber di proprietà del Napoli Ultimissime

Osimhen, la rivelazione del momento, diventa il grande obiettivo della Juventus per rinforzare l’attacco nella prossima stagione. Con le ultime indiscrezioni di mercato, il nome del bomber del Napoli si fa sempre più insistente, alimentando l’entusiasmo dei tifosi bianconeri. La Juventus punta decisa su questa operazione, che potrebbe rivoluzionare il volto della squadra. Scopriamo insieme tutti gli aggiornamenti più recenti sul futuro dell’attaccante nigeriano.

Osimhen Juventus, rivelazione: è il primo obiettivo per l'attacco della prossima stagione. Gli ultimi aggiornamenti di mercato. Come scritto su X da Giovanni Albanese, giornalista de La Gazzetta dello Sport, Ederson dell'Atalanta e Osimhen del Napoli sono tra i primi obiettivi della Juve per la finestra estiva di mercato. I bianconeri avrebbero messo in cima alla lista il big dell' Atalanta per il centrocampo ed il bomber nigeriano. Osimhen, reduce dal prestito al Galatasaray, rimane un obiettivo forte per l'estate.

Juventus su Osimhen, con una doppietta regala la coppa di Turchia al Galatasaray - Victor Osimhen si è rivelato decisivo nella finale della Coppa di Turchia, siglando una doppietta che ha portato il Galatasaray a un trionfale 3-0 contro il Trabzonspor a Gaziantep.

La #Juventus torna su #Gyokeres Secondo la Gazzetta dello Sport i bianconeri sarebbero tornati sulle tracce dell’attaccante dello Sporting: è lui l’alternativa numero uno a Osimhen L’ARTICOLO DI JUVENTUSNEWS24.COM LO TROVI NEL PRIMO CO Vai su Facebook

Venerato (RAI): "Osimhen, la Juve in questo momento non può rilanciare" - Ciro Venerato, collega della Rai, ha parlato così a Rai 2 delle mosse di mercato: "Capitolo Victor Osimhen: il suo entourage che in questo momento tratta con l’Arabia, non chiude ... Secondo tuttojuve.com

Juventus, Osimhen in lista se parte Vlahovic. E si proverà a trattenere Kolo Muani - I primi nomi sono quelli di Osimhen, già nel mirino di Giuntoli, e Kolo Muani, per il quale la Juve ci ... Segnala sport.sky.it