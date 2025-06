Osimhen Juventus i bianconeri non si arrendono | prevista questa mossa per il centravanti nigeriano! In caso di nuovo tentativo fallito si punterà su un nome nuovo!

La Juventus non molla la presa su Victor Osimhen: l’attaccante nigeriano resta il primo obiettivo per rinforzare l’attacco, con i bianconeri pronti a rilanciare ancora una volta. Tuttavia, in caso di nuovo tentativo fallito, i dirigenti hanno già in mente un’alternativa sorprendente. La sfida di mercato si infiamma, e i tifosi juventini sono ansiosi di scoprire quale nuova freccia sarà scoccata nel colpo finale. La domanda ora è: chi sarà il suo sostituto ideale?

Osimhen Juventus, i bianconeri non vogliono mollare sul nigeriano! Nel caso non arrivasse occhio a quell’alternativa: è un nome nuovo!. Victor Osimhen è un giocatore che interessa ancora al calciomercato Juve. L’attaccante nigeriano è l’obiettivo numero uno per i dirigenti della Vecchia Signora. Per loro è il nigeriano il sostituto ideale di Dusan Vlahovic. Proprio per questa ragione, i dirigenti bianconeri faranno nuovi tentativi per lui. Questo è quanto asserisce Gianluca Di Marzio nel corso di Sky Calciomercato L’Originale. Durante lo speciale trasmesso dalla predetta emittente, il giornalista, però, ci ha tenuto a far sapere che ci sarebbe già un alternativa da vagliare: in caso di “fallimento”, spunta il nome di Emmanuel Esseh Emegha. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Osimhen Juventus, i bianconeri non si arrendono: prevista questa mossa per il centravanti nigeriano! In caso di nuovo tentativo fallito, si punterà su un nome nuovo!

Juventus su Osimhen, con una doppietta regala la coppa di Turchia al Galatasaray - Victor Osimhen si è rivelato decisivo nella finale della Coppa di Turchia, siglando una doppietta che ha portato il Galatasaray a un trionfale 3-0 contro il Trabzonspor a Gaziantep.

