Osimhen Juve la rivelazione raffredda gli animi dei tifosi | I bianconeri non possono rilanciare al momento A che punto è la situazione che rischia di bloccare anche il Napoli

L'attenzione dei tifosi juventini si accende su Osimhen, ma l'interesse della Juve si scontra con limiti economici e di mercato, raffreddando così le speranze di un colpo immediato. Mentre il Napoli tiene duro, la situazione potrebbe bloccare anche altri movimenti importanti. La corsa all'attaccante nigeriano si complica, lasciando in sospeso un intreccio che potrebbe influenzare il futuro di entrambe le squadre. Resta aggiornato per scoprire come evolverà questa intricata telenovela di mercato.

Osimhen Juve, la rivelazione fa raffreddare gli animi dei tifosi bianconeri sull’attaccante nigeriano: le ultimissime. Il nome di Osimhen è tornato prepotentemente nel mirino del calciomercato Juve. Occhio, però, a considerarlo un nome caldissimo. Secondo quanto riportato da Ciro Venerato di Rai Sport, i bianconeri sarebbero interessati al giocatore senza però poter battere il colpo. Sull’attaccante del Napoli c’è una clausola di 75 milioni di euro valida solo all’estero e, al momento, è viva soprattutto una pista: quella che porta all’ Al-Hilal. Le sue parole pronunciate su Rai 2. PAROLE – «Capitolo Victor Osimhen: il suo entourage che in questo momento tratta con l’Arabia, non chiude le porte a una nuova trattativa con l’Al-Hilal. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Osimhen Juve, la rivelazione raffredda gli animi dei tifosi: «I bianconeri non possono rilanciare al momento». A che punto è la situazione che rischia di bloccare anche il Napoli

