Ortomercato scoppia il caso del lavoro in nero | 200 persone scavalcano ogni notte

L’Ortomercato di Milano è finito al centro di un grave scandalo: circa 200 persone scavalcano ogni notte le recinzioni, lavorando in nero e minando la sicurezza e la legalità. La rivelazione, fatta dal presidente di Sogemi Cesare Ferrero durante una commissione antimafia, mette in luce criticità allarmanti che richiedono interventi immediati per tutelare lavoratori e cittadini. Un problema che non può più essere ignorato.

Scoppia il caso del lavoro in nero all'Ortomercato di Milano. Lo ha sollevato il presidente di Sogemi, Cesare Ferrero, durante una seduta di commissione antimafia a Palazzo Marino, venerdì 13 giugno, parlando di "circa 200 scavalcamenti notturni", persone cioè che entrano "di nascosto".

