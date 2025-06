Orrore al ristorante finisce in tragedia con un morto in cucina Cerimonia interrotta carabinieri sul posto

Una serata di festa si è trasformata in tragedia nella masseria Adinolfi a Capua, dove un violento scontro tra membri dello staff ha scosso gli ospiti e interrotto l’evento. La drammatica scena, culminata con un omicidio, ha visto i carabinieri intervenire per gestire il grave episodio. Una vicenda che ha lasciato tutti sgomenti e che evidenzia quanto possa essere fragile la serenità anche nei momenti più attesi.

Una serata di festa si è trasformata in tragedia all’interno di una masseria in provincia di Caserta, dove un violento litigio tra membri dello staff si è concluso con un omicidio. È successo domenica 15 giugno, mentre era in corso un evento nella rinomata Masseria Adinolfi, situata nella frazione di Sant’Angelo in Formis, a Capua. Una lite scoppiata all’improvviso nella cucina ha generato il caos, culminando con la morte di un giovane di appena 17 anni. La vittima si chiamava Alagie Sabally, originario del Gambia. Il ragazzo era stato inviato per la serata dalla comunità di Sant’Andrea dei Lagni, che da tempo collabora con diverse strutture del territorio per favorire l’inclusione lavorativa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it