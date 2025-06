Oroscopo provocatorio e pungente della settimana dal 16 al 22 giugno 2025

Preparati a una settimana stellare all'insegna della provocazione e dell’ironia! I pianeti, più vuoti e freddi che il frigorifero del lunedì mattina, non si risparmiano e ti invitano a un confronto diretto con le tue sfide quotidiane. Non aspettarti miracoli, ma nemmeno pietà cosmica: è il momento di affrontare le avventure con stile, un sorriso e un digestivo in tasca. Ariete, sei pronto a scaldare questa sfida?

‘Un vaffa per ogni pianeta’ ‘Sta settimana i pianeti son messi come il frigorifero il lunedì mattina: vuoti, freddi e col cetriolo che guarda male. Non aspettatevi miracoli, ma nemmeno la solita dose di pietà cosmica. Le stelle ve lo dicono chiaro: arrangiatevi, ma fatelo con stile (e un digestivo in tasca). Ariete. (21 marzo – 19 aprile). Te sei un frullatore acceso senza coperchio: tutto entusiasmo e schizzi dappertutto. Occhio a non travolge’ anche quelli che un t’hanno fatto niente, ché poi tocca raccatta’ i cocci (e i denti). In amore? Se continui a parla’ solo de te, l’altro se ne va. con la tua bici. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Oroscopo provocatorio e pungente della settimana (dal 16 al 22 giugno 2025)

In questa notizia si parla di: settimana - oroscopo - provocatorio - pungente

