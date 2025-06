Oroscopo lunedì 16 giugno

Lunedì 16 giugno si apre con un cielo ricco di sfide e opportunità. Ariete, la diplomazia sarà la tua alleata, mentre il Toro desidera staccare la spina tra imprevisti e distrazioni. I Gemelli, invece, si preparano a una giornata intensa, tra emozioni e decisioni. Scopriamo insieme cosa riservano gli astri per ogni segno, per affrontare questa settimana con il giusto spirito e tanta energia positiva.

? Ariete (21 marzo – 20 aprile) Energia alle stelle, diplomazia. sottoterra. Oggi rischi di dire la cosa sbagliata alla persona giusta, o viceversa. Prima di parlare, respira. O almeno contati fino a due.? Toro (21 aprile – 20 maggio) Hai voglia di relax, ma il mondo insiste a disturbarti. Attenzione a colleghi logorroici e notifiche inutili. Soluzione? Modalità aereo, anche nella vita reale.? Gemelli (21 maggio – 21 giugno) Giornata perfetta per flirt, meme e pettegolezzi costruttivi (o almeno divertenti). Ma occhio: chi troppo chiacchiera. potrebbe spoilerarsi da solo.? Cancro (22 giugno – 22 luglio) Senti tutto, assorbi tutto, ma oggi potresti decidere di mettere confini.

