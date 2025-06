Oroscopo della settimana del 16 giugno le previsioni segno per segno | Gemelli non è più tempo di raccontare tutto a tutti Scorpione? La Luna ti parla nei sogni

Preparati a scoprire le energie che questa settimana porta nel tuo oroscopo! Dal passaggio del Sole ai segni d’acqua alle intuizioni notturne dello Scorpione, ogni movimento celeste apre nuove possibilità di crescita e riflessione. È il momento di abbracciare i cambiamenti, fare chiarezza e ascoltare il proprio cuore. Sei pronto a vivere questa fase di trasformazione? Scopri cosa riservano le stelle per te nei prossimi giorni e lasciati ispirare.

Siamo alla soglia di un passaggio. I l Sole lascia i Gemelli il 21 e si tuffa nelle acque dolci e profonde del Cancro, aprendo non solo l’estate, ma anche una nuova stagione dell’anima: quella del ritorno a casa, del bisogno di sentirsi al sicuro, accolti, veri. Intanto, Marte dopo due mesi lascia il Leone per entrare in Vergine il giorno 17, e ci sussurra all’orecchio che è tempo di fare pulizia: nei pensieri, nei desideri, nelle direzioni in cui scegliamo di andare. Basta sprechi, basta rincorse. Ogni gesto, da qui in poi, è un atto di intenzione.. L'articolo Oroscopo della settimana del 16 giugno, le previsioni segno per segno: “Gemelli, non è più tempo di raccontare tutto a tutti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Oroscopo della settimana del 16 giugno, le previsioni segno per segno: “Gemelli, non è più tempo di raccontare tutto a tutti. Scorpione? La Luna ti parla nei sogni”

