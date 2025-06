Oroscopo della settimana dal 16 al 22 giugno 2025

Sei pronto a scoprire cosa le stelle riservano per questa settimana? Dal 16 al 22 giugno 2025, l’oroscopo svela sorprese e opportunità uniche, con particolare attenzione alle coppie di Temptation Island. Ariete, questa settimana potrebbe portarti momenti di grande emozione e rinnovata passione. Perché legare il destino alle stelle? Perché in questo periodo di grande fortuna, qualcosa di molto, molto bello sta per succedere…

ARIETE – Le coppie di Temptation Island . Si preannuncia una nuova edizione di Temptation Island clamorosa, già dai video di presentazione delle coppie. Il programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi è attesissimo e, siamo sicuri, altissimi saranno gli ascolti anche quest’anno. Perché lego Temptation a voi? Perché in questa settimana particolarmente fortunata, accadrà qualcosa di molto, molto bello. Soprattutto per quanto riguarda l’amore. E soprattutto per quanto riguarda crush. La vostra cotta, infatti, si dichiarerà e vi renderà felicissimi. Pronti a iniziare un nuovo viaggio nei sentimenti?! Davide Maggio. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Oroscopo della settimana dal 16 al 22 giugno 2025

In questa notizia si parla di: oroscopo - settimana - giugno - temptation

Oroscopo della settimana 19-25 Maggio 2025 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci. Scopri cosa prevede Artemide - Scopri l'oroscopo della settimana dal 19 al 25 maggio 2025, un viaggio nell'astrologia che illumina il cammino di tutti i segni zodiacali.

Oroscopo della settimana dal 9 al 15 giugno 2025 Le previsioni astrologiche della settimana accompagnate dalle ultime notizie provenienti dal mondo della Televisione e non solo Le previsioni Vai su Facebook

Oroscopo 2025 di Paolo Fox, tutti i segni zodiacali più fortunati con le previsioni e i grafici; Cosa è successo durante la prima puntata di Temptation Island 2024; Temptation Island, al via la nuova edizione con sette coppie.

Oroscopo della settimana dal 14 al 20 giugno - Con Marte in Vergine dal 17, ma che fa sentire la sua influenza anche prima, dovete tenere a bada l’impulsività, imparare a collaborare senza volervi imporre, sdrammatizzare le seccature e guardare ... Riporta sorrisi.com