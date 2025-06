Ormai gli italiani sono gli allenatori migliori del mondo parliamo di Pokémon

Gli italiani conquistano il palcoscenico mondiale di Pokémon, dimostrando di essere tra i migliori allenatori del pianeta. Federico Camporesi ha trionfato sui campioni internazionali a New Orleans, mentre altri due talentuosi azzurri sono arrivati agli ottavi. Un risultato straordinario che alimenta l’entusiasmo in vista della decisiva finale in California ad agosto. La passione e la competenza del nostro paese continuano a scrivere pagine memorabili nel mondo dei Pokémon. Continua a leggere.

Federico Camporesi ha battuto Marco Hemantha Kaludura Silva nella finale dei Campionati Internazionali Nordamericani di Pokémon appena conclusi a New Orleans. Altri due italiani sono arrivati agli ottavi. Un successo tutto azzurro. Ora cresce l'attesa per la finalissima in California attesa ad agosto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

