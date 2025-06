Orietta Berti | Fedez è dolcissimo parliamo di poesia russa Achille Lauro mi manda i trucchi

Un viaggio tra musica, ironia e sincerità: Orietta Berti si apre al Corriere della Sera, raccontando il suo entusiasmante mondo artistico. Dalla collaborazione con Fabio Rovazzi e Fedez, alla scoperta di nuovi generi e generazioni, la grande cantante italiana rivela pagine inaspettate della sua carriera e del suo spirito giovane. Un'intervista che conferma come l’amore per la musica sia senza età e sempre in evoluzione. E proprio così...

Da Fedez ad Achille Lauro fino a Fabio Rovazzi: Orietta Berti si racconta al Corriere della Sera in occasione dell'uscita del nuovo singolo Cabaret realizzato proprio con Rovazzi e con il collettivo rap FuckYourClique. "Non li avevo mai sentiti – rivela la cantante – Li chiamavo FuckYourLike, mi confondevo. La prima volta li ho visti in foto vestiti come dei lord inglesi. mi sono sembrati carini". Solo dopo ha scoperto che i loro testi non erano propriamente "romantici": "Mi hanno detto che era meglio se non capivo le parole". Su Fabio Rovazzi, con il quale aveva già collaborato in occasione del brano La discoteca italiana, afferma: "Abbiamo litigato: è tornato in ritardo dalla Thailandia e il video non è ancora pronto.