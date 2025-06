Orietta Berti e il rapporto con Fedez | Parliamo di letteratura russa Poi le critiche a Corona | Fossi in lui mi vergognerei

Orietta Berti, icona della musica italiana, si reinventa ancora una volta con il suo stile autentico e sorprendente. Dopo aver conquistato TikTok e le classifiche con tormentoni irresistibili, prepara il grande ritorno con il nuovo singolo "Cabaret" in uscita il 27 giugno. Un mix di innovazione e tradizione che dimostra come la sua voce possa attraversare generazioni, lasciando il segno anche nel panorama piĂą imprevedibile.

Duetti improbabili, mix generazionali che piĂą azzardati non si può e una nuova giovinezza: Orietta Berti continua a reinventarsi senza perdere la sua autenticitĂ . Dopo aver conquistato le classifiche, TikTok e un’intera nuova generazione di fan con tormentoni come Mille, Luna piena, La discoteca italiana, l’«usignolo di Cavriago» è pronta a tornare con un nuovo brano che promette di entrare nell’alta rotazione estiva. Il 27 giugno esce Cabaret, una collaborazione inedita con Fabio Rovazzi (di nuovo al fianco della cantante dopo La discoteca italiana ) e il collettivo trap FuckYourClique. Nome che, come confessa Orietta in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, le ha causato non poca confusione: «Li chiamavo FuckYourLike. 🔗 Leggi su Open.online