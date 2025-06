Orietta Berti | Con Fabio Rovazzi sono in polemica Fedez lo sento spesso abbiamo parlato di letteratura russa

Orietta Berti, in un'intervista coinvolgente, svela le sue impressioni sul nuovo brano dell'estate, "Cabaret", con Fabio Rovazzi e i FuckYourClique. Tra polemiche e amicizie, la cantante riflette anche sul rapporto con Fedez, con cui ha spesso condiviso momenti di confronto e scambio culturale, come quando hanno discusso di letteratura russa. Una chiacchierata che apre uno spiraglio su collaborazioni e tensioni nel mondo dello spettacolo, rendendo tutto più intrigante. Continua a leggere.

Orietta Berti parla in un'intervista di Cabaret, il nuovo brano dell'estate con Fabio Rovazzi e i FuckYourClique. Col cantante dice di essere un po' in polemica, proprio per l'uscita della canzone, poi parla del rapporto con Fedez. 🔗 Leggi su Fanpage.it

