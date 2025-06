Orietta Berti bacchetta Fedez per il linguaggio a Pulp Podcast | Il divorzio ti ha incattivito

Nel 2021, tra note e risate, Orietta Berti e Fedez hanno stupito l’Italia unendo mondi musicali opposti e dimostrando che la musica sa superare ogni barriera. La loro collaborazione ha acceso i riflettori su un'amicizia sincera, fatta di stima e complicità, anche dopo il divorzio che, secondo Orietta, l'ha "incattivita". Un legame che continua a sorprendere, rivelando come il cuore possa trasformare le sfide in nuove melodie di vita.

Era l’estate del 2021 quando Mille invase le radio italiane, unendo mondi musicali apparentemente inconciliabili, quello di Achille Lauro, Fedez e Orietta Berti. Una collaborazione che non si era mai vista prima, resa memorabile dalla voce limpida e ironica dell’ usignolo di Cavriago, allora già nome simbolo della nostra musica e improvvisamente anche idolo pop. Da allora, tra lei e Fedez si è costruito un rapporto fatto di stima e affetto reciproco, tanto che lui non ha esitato a invitarla nel suo nuovo spazio digitale, Pulp Podcast. Dopo la conclusione di Muschio Selvaggio, Fedez ha intrapreso una nuova avventura del tutto personale che ha voluto intitolare Pulp Podcast e che in alcuni tratti somiglia al format precedente. 🔗 Leggi su Dilei.it