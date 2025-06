Organizzata raccolti fondi per i familiari del brigadiere Legrottaglie

Una giornata di solidarietà e riflessione si prepara a Grottaglie, dove giovedì 19 giugno si terrà una manifestazione per sostenere i familiari del brigadiere Carlo Legrottaglie e rafforzare il legame tra comunità e forze dell'ordine. Organizzata con cura, questa iniziativa mira a esprimere vicinanza e solidarietà in un momento difficile. Un'occasione per dimostrare che, anche nelle sfide più dure, la comunità si unisce contro l'ingiustizia e il dolore.

AGI - Una manifestazione per esprimere vicinanza e sostegno ai due agenti della sezione investigativa del commissariato di Grottaglie (Ta), finiti sotto inchiesta per la morte del pregiudicato Michele Mastropietro, rimasto ucciso nel conflitto a fuoco seguito all'omicidio del brigadiere Carlo Legrottaglie. Si terrà giovedì 19 giugno a Grottaglie (Taranto), davanti al commissariato di pubblica sicurezza, e vedrà la partecipazione di delegazioni del Sindacato Autonomo di Polizia provenienti da tutta la Puglia e dalla Basilicata. Alla manifestazione saranno presenti il segretario generale nazionale del sindacato, Stefano Paoloni, il segretario nazionale Vito Stasolla, e i segretari regionali di Puglia e Basilicata, Francesco Pulli e Michele Gallucci. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Organizzata raccolti fondi per i familiari del brigadiere Legrottaglie

