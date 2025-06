Ora su Google Meet puoi parlare in qualsiasi lingua | ecco come attivare la nuova funzione

Innovazione rivoluzionaria che trasformerà il modo di comunicare online, abbattendo le barriere linguistiche e rendendo le conversazioni più fluide e naturali. Scopri come attivare questa fantastica funzione e portare le tue videoconferenze al livello successivo.

Immagina di partecipare a una videochiamata su Google Meet parlando comodamente in italiano, mentre il tuo collega in Spagna ti ascolta in spagnolo, in tempo reale, senza dover leggere sottotitoli o usare traduttori esterni. Non è fantascienza, ma una delle nuove funzionalità appena introdotte da Google. Durante l’evento Google IO 2025, infatti, è stata annunciata una vera svolta: la traduzione vocale simultanea direttamente in Meet. Una tecnologia che combina intelligenza artificiale, riconoscimento vocale e generazione del parlato per permettere a chiunque di parlare la propria lingua e farsi capire ovunque nel mondo. 🔗 Leggi su Chiccheinformatiche.com © Chiccheinformatiche.com - Ora su Google Meet puoi parlare in qualsiasi lingua: ecco come attivare la nuova funzione

